“Tumbo a Aquarela pero primero me resuelves los casos de Cartagena”: Dau a Carrillo

El mandatario agregó que la Procuraduría no ha efectuado medidas contra las personas que otorgaron los permisos para la construcción del edificio, que se alza en el barrio Torices y a escasos 200 metros del Castillo San Felipe.

“Hasta ahora no han sancionado a ningún funcionario que dio las licencias para Aquarela. Que la Curaduría, que Planeación, todos los que participaron son unos bandidos y sinvergüenzas y la Procuraduría contra ellos no ha hecho nada. Ahora quieren que Dau tumbe Aquarela para que el procurador Carrillo diga yo tumbe el edificio, voten por mi para Presidente de Colombia. Yo porque no he tenido tiempo de llamarlo, pero yo le voy a decir, yo con gusto tumbo a Aquarela pero tu primeros me resuelves todos estos casos de Cartagena. Tú haces tu trabajo y después yo hago el mío”, aseguró el alcalde de Cartagena.