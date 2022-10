Desgarrador: madre de menor asesinado en Transmilenio narra lo sucedido

El relato de Mayerli Ceballos, madre de Juan Esteban Alzate, el joven que en un caso de intolerancia fue asesinado en el Transmilenio de Bogotá, habló por primera vez desde el homicidio de su hijo y señaló que él era un muchacho bueno, con sueños de llegar lejos.

Ceballos comentó cómo fueron esos minutos en los que un hombre, que al principio señalaron como extranjero, pero después aseveraron que era de acento costeño, le dio tres puñaladas a Juan Esteban por el solo hecho de pisarle las chanclas. Lea: Tragedia: menor de 14 años pisó a pasajero y lo asesinaron en Transmilenio

“Él le pisó la chancla a un venezolano y luego, el venezolano le dijo que le pidiera perdón, que se le arrodillara; y mi hijo no lo iba a hacer, le dijo que él no era nadie para arrodillársele a él y pues, el venezolano sencillamente le sacó el cuchillo y me le pegó dos puñaladas a mi hijo en el corazón quitándomele la vida”, expresó Ceballos en distintos medios de comunicación.