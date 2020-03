Dólar vuelve a estar por encima de $3.800 tras nueva baja del petróleo

El anuncio de Saudi Aramco de aumentar su producción de petróleo, más las nuevas medidas del Gobierno colombiano para atajar el Covid-19, impulsaron al alza la cotización del dólar. A las 8:00 a.m., la moneda alcanzó un precio promedio de $3.808,55, lo que representó un alza de $28,16 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que se ubicó para hoy en $3.780,39.

La divisa abrió la jornada con un precio de $3.805. El precio máximo que se registró en la plataforma Set-Fx a esa hora fue de $3.812,50 y el monto negociado durante la jornada fue de US$32 millones en tres transacciones. Lea aquí: ¿En qué nos afecta que el dólar llegue a $3.800?

Sobre las 6:48 de la mañana, el WTI caía a US$33,27, perdiendo US$1,09 con una contracción de 3,17%, en el caso del Brent, referencia para la economía colombiana, llegaba US$36, perdía US$1,22, con una caída de 3,28%. Así el crudo perdía los avances que había logrado ayer, luego de que el lunes registrara su mayor caída desde 1991.

La noticia se conoció luego de que Arabia Saudita diera a conocer su plan para subir la capacidad de producción de crudo, luego de que la semana pasada se rompiera el pacto con Rusia en la que se planeaban extender o aumentar los recortes debido a la crisis generada por el Covid-19.

Según detalló Reuters, el Ministerio de Energía de Arabia Saudita ordenó a Saudi Aramco aumentar su capacidad de producción a 13 millones desde 12 millones de barriles de petróleo por día (bpd). “La compañía está haciendo sus máximos esfuerzos para implementar esta orden lo antes posible”, dijo el presidente ejecutivo de la compañía, Amin Nasser, en un comunicado.

Por ahora, no hay un plazo determinado para cumplir con las nuevas metas. Saudi Aramco dijo que aumentaría el suministro de petróleo crudo en abril a 12,3 millones de bpd, o 300.000 bpd por encima de su capacidad máxima de producción.

Esta respuesta es un rechazo a la posición que había mostrado ayer Moscú cuando dejó abierta la posibilidad de conversar con la Opep. Sin embargo, con este anuncio, Riad le pone más tensión a la pelea entre el segundo y tercer productor de petróleo del mundo. Lea aquí: Barril del petróleo repunta y el dólar cae de su precio máximo

Y es que el martes el ministro de Energía ruso, Alexander Novak, declaró que su gobierno no descartaba medidas conjuntas con la Opep para estabilizar el mercado. El funcionario, según la reseña de Reuters, recordó que la próxima reunión del denominado grupo Opep+ está programada para mayo-junio.

No obstante, desde ayer, el príncipe Abdulaziz bin Salman, ministro de Energía de Arabia Saudita, respondió que no tenía sentido dicha situación si no hay un acuerdo para atajar el impacto del coronavirus en la demanda, perjudicada por la desaceleración de la economía china, la principal importadora de crudo en el mundo.

Las bolsas reaccionaron al recorte de tasas

Las bolsas en Europa, a pesar de la caída en el precio del petróleo, mostraban un comportamiento positivo, luego de que el Banco de Inglaterra se sumara a la ola de bancos centrales que recortaron sus tasas de interés para enfrentar la crisis generada por el desplome del crudo y el avance del Covid-19.

Con esta decisión, los inversionistas mejoraron las perspectivas de la llegada de nuevas medidas de estímulo monetario y fiscal para contrarrestar una posible desaceleración de la economía. Sobre las 7:04 de la mañana, hora colombiana, el Ftse 100 de Londres ganaba 0,21%; el CAC 40 de Francia mostraba una variación positiva de 0,78%, mientras que el DAX de Alemania ganaba 0,53%.

En el caso del Euro Stoxx 50 subía 0,70%. Este comportamiento revertía la mala racha de las plazas en Asia que cerraron a la baja: el Nikkei se contrajo 2,27%, mientras que el Hang Seng cayó 0,63%.

En cuanto al oro, el activo refugio por excelencia, ganaba 0,54% a US$1.657 la onza. En el caso de la Bolsa de Valores de Colombia, ayer mostró una recuperación de 1,16%, con acciones como Cemargos y Preferencial Bancolombia liderando las alzas.

“A pesar de las esperanzas de estímulo fiscal en todas partes, vemos riesgos significativos a la baja”, dijo a Bloomberg Guillaume Tresca, estratega de Credit Agricole SA en París. “Mientras persistan las incertidumbres sobre el número de casos, y las acciones de los bancos centrales y los planes de estímulo fiscal no se eliminen, vemos pocas razones para un rebote prolongado y a largo plazo”, agregó.