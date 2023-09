Estos son los ocho grupos con los que Petro busca hacer la Paz Total

“Tiene que llegar un momento de reconciliación. No podemos vivir 75 años en guerra, tres generaciones enteras consumidas en un conflicto, una sociedad que pareciera hecha para matarse entre sí y no para unirse, no para construirse como una nación, sino que parece haber nacido para armar guerras fratricidas”. Esa fue tal vez la intervención que más vítores y emoción provocó en los que escucharon a Gustavo Petro el pasado 30 de agosto. Lea: “A El Salado lo cogieron de estadio”: cuestionan evento de entrega de tierras

Dicha reflexión la expresó el presidente colombiano en medio de un acto simbólico realizado en El Salado, corregimiento de El Carmen de Bolívar, en el que el Gobierno entregó más de 780 hectáreas para proyectos productivos a 272 familias víctimas del conflicto y firmantes de los Acuerdos de Paz con las extintas Farc.

Reconciliación, guerra, conflicto, matarse, armar, fratricidas. Esos términos, de los 73 que integran el sentir de Petro, fueron los que más calaron en el escenario. Son palabras que mueven fibras y encharcan ojos en una población donde fue perpetrada una de las peores masacres, entre el 16 y el 22 de febrero de 2000, de un país en el que ese tipo de abominaciones no le daña el almuerzo a nadie.

Por su parte, el actual inquilino de la Casa de Nariño prometió desde su campaña presidencial la consecución de una paz integral, política que a más de un año después de su posesión provoca sendas críticas que se mezclan con la desilusión provocada por el recrudecimiento del conflicto tras los Acuerdos de la Habana, las penurias de los guerrilleros firmantes y el florecimiento de disidencias de las Farc y grupos narcotraficantes en muchas regiones del país.