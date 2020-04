Las investigaciones que tienen en jaque al director de la Policía Nacional

La Contraloría y la Procuraduría General tienen en jaque al actual director de la Policía, general Óscar Atehortúa, por las presuntas irregularidades relacionadas con el proyecto de viviendas fiscales Cenop, en el municipio de San Luis, Tolima.

Este lunes se conoció que la Contraloría General de la República halló un presunto daño fiscal por 5.364 millones de pesos, por el uso improductivo de los recursos que invirtió la Policía a través del Fondo Rotatorio de la entidad en la construcción de 51 casas fiscales.

De acuerdo con el órgano de control, las casas no fueron terminadas en su totalidad y no cuentan con condiciones de habitabilidad, esto sumado a que las debilidades en las etapas de planeación y ejecución de la segunda fase del proyecto denominado ‘Ciudadela Policial Cenop’, ocasionaron la desfinanciación de la obra y el abandono de la misma, por lo que no existían los recursos para finalizarla.

Las investigaciones revelaron que las viviendas inconclusas estaban destinadas para familiares de los Comandos Junglas, encargados de operaciones en el territorio nacional, contra el narcotráfico y el crimen organizado.