Mindeporte, a responder ante la Procuraduría por pérdida de Panamericanos

“Esto es inconcebible, injustificable e imperdonable. El daño que esta negligencia del Gobierno Nacional le causa a Barranquilla es inconmensurable. Así no es, Gustavo Petro. Así no es”, cuestionó en su cuenta de X el representante a la Cámara, que ha sido muy cercano a la primera dama Verónica Alcocer.

En el mismo Pacto Histórico se ha desatado la polémica. El representante a la Cámara por el Atlántico, Agmeth Escaf, se fue lanza en ristre contra el Gobierno de Petro, señalándolo de ser el responsable del no pago. Lea aquí: Mindeportes se pronuncia sobre el acuerdo de pago de Panamericanos

Críticas y cuestionamientos han llegado a los mandatarios nacionales y a los regionales luego de que Panam Sports confirmara que Barranquilla ya no será la sede de los Juegos Panamericanos 2027 por el incumplimiento de unas cláusulas de pago.

Tras su crítica, quien se pronunció fue el exsenador y excandidato a la Alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar. “Cría cuervos y te sacarán los ojos”, afirmó.

Al respecto, Agmeth Escaf contestó: “Ya te estabas demorando, Gustavo Bolívar. No me extrañaría que empezara tu bodega a atacarme nuevamente. Mi lealtad con Gustavo Petro ha sido a prueba de todo, hasta de gente como tú del mismo Pacto que ha intentando desprestigiarme desde el día uno sin ninguna razón. Ahí he estado firme con él siempre. Y sigo firme”.