Petro reitera apoyo a ministra de Minas tras incidente en el Congreso

El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, reiteró su defensa hacia la gestión de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, quien ha tenido en los últimos días diferentes salidas en falso ante la opinión pública y que la han afectado en medio de su gestión.

En primer lugar, el presidente se refirió a la lectura directa que estaba haciendo la ministra en medio de un debate de control en el Senado, acción que está prohibida en el legislativo. Aunque el mandatario reconoció que la acción de la ministra era contraria al reglamento del Congreso, aseguró que se estaba generando desinformación con el video que se ha difundido por redes sociales.

“Si pusieran el video completo verían a una ministra que sabe de la materia. No confunda no saber de los problemas del ministerio con no saber el reglamento del Congreso que prohíbe leer. El hecho de no poner el video completo muestra ánimo de desinformación”, afirmó Petro en su red social.