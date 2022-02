Revelan los desprecios y traiciones que sufrió Mauricio Leal antes de morir

El 25 de noviembre del 2021, tres días después de que hallaran muertos al estilista Mauricio Leal y a su mamá, Marleny Hernández, en su casa de La Calera, Karen Dayana Ruiz Porras, directora de marketing de la peluquería fue citada a la Fiscalía. (Laura Acuña rompió en llanto durante homenaje a Mauricio Leal)

La mujer rindió declaración jurada como parte de la investigación que el ente acusador adelantaba en ese entonces para esclarecer los homicidios.

En su testimonio, además de dar a conocer lo que pasó el 22 de noviembre, día en que encontraron los cuerpos de Mauricio y su mamá, de cómo se enteró de la noticia y de algunas situaciones que le dejan dudas sobre las muertes, reveló detalles que demostrarían las traiciones que vivió Mauricio de parte de su familia y los sueños que se quedaron sin cumplir.

En medio de la declaración, Karen contó que en 2020, durante la pandemia del COVID-19 se reunieron algunos amigos y familiares en la casa de Jhonier para celebrar amor y amistad.

“En esa reunión Jhonier y doña Luz Elena le dieron gracias a Dios por Mauricio, porque en pandemia fue quien les pagó el arriendo del local, la nómina de sus empleados, el arriendo de la casa y les daba para que comieran. Mauricio siempre fue muy bondadoso con la familia aunque le pagaran mal”.

En medio de las declaraciones, Karen Dayana contó algunas situaciones incómodas que Mauricio tuvo que afrontar con sus familiares. Dijo que a uno de sus sobrinos le dio trabajo en la peluquería junto a uno de sus primos.

“Ellos no daban buen ejemplo en la peluquería pues llegaban tarde, incluso a veces llegaban con olor a marihuana, se iban temprano, si tu les decías que ayudaran con un cepillado decían que no, incluso el primo era el estilista de Roy Barreras y Gloria Arizabaleta y muchas veces los dejó plantados a pesar de que eran clientes muy importantes”.

“Todas le explicamos lo que tenía que hacer en su trabajo, le tuvimos mucha paciencia, se le dio de prueba una semana, cuando lo normal es un día, pero ella no sirvió para el trabajo. Al ver esto, Mauricio se desesperó porque él la quería ayudar, pero tampoco la quería poner a ser una niña de servicios generales, al final la administradora le dijo que no podía continuar porque no es apta para el trabajo”.

Además envió un mensaje al grupo de la peluquería, en donde decía que no iba a trabajar más, lo cual puso muy triste a Mauricio pues él siempre los había ayudado, expuso Karen.

Dijo además, que por la pandemia su sobrino se atrasó con seis meses de arriendo y Mauricio los pagó todos. (Fanny Lu escribirá un libro en homenaje a Mauricio Leal)

Agregó que a su parecer, el hijo de Jhonier era el único que en verdad quería a Mauricio.

“Un día Mauricio me dijo que si le podía ayudar a comprar por internet una maleta para su sobrina ya que todos los compañeros ya tenían la maleta y ella no, él no quería que ella se sintiera mal, después de que le compró la maleta, ella le dejó de hablar”.

Después de que se casó le dijo a Mauricio que si le podía prestar $20 millones para que el esposo se pudiera comprar una moto y Mauricio les dijo que el de mil amores lo haría pero que ellos no tenían un trabajo bueno ni fijo. Otro día le dijo que si le podía dar $5 millones porque tenía deudas, él accedió pero se enteró después que esta plata era para un préstamo de su mamá”.

“Jhonier se llevó los estilistas de Mauricio”

Según contó, Jhonier fue a trabajar en la peluquería de Mauricio porque se había separado de la esposa y “la peluquería de él iba en picada”.

“En lo que yo pude ver en una semana Jhonier trabajó como dos veces no más y una de esas, la clienta que atendió era modelo, así que no cuenta porque son clientas que pasamos nosotros, la otra se la pasaron directamente desde la caja. En la auditoría que yo le hice a la empresa de Jhonier le dije varias cosas, entre esas que su peluquería no iba a funcionar si no abrían desde temprano ya que ellos abrían solo a la hora que tuvieran la primera cita, es decir, si la primera cita era a las 3:00 p.m. a esa hora abrían, las personas verían el local cerrado y se preguntarían ¿si están trabajando?”.

“Un día yo iba camino a casa con Mauricio y Jhonier le envió una nota de voz, Mauricio me dijo ya me imagino que me va a decir, y puso la nota de voz que decía: “Mauro, gracias por darme la oportunidad pero yo quiero seguir con mi empresa, yo sé que si sigo con mi empresa la puedo sacar adelante” a lo que Mauricio me dijo que estaba muy decepcionado, porque no fue capaz ni de decirle de frente”.

Aunque fue hace un tiempo, Karen hizo énfasis en que a Mauricio le renunciaron dos de sus mejores estilistas. (Audiencia para aprobar preacuerdo de Jhonier Leal será el 29 de marzo)

“Cuando ellos se fueron no lo hicieron de la mejor manera, el primero empezó a fallar todos los fines de semana con la excusa de que tenía una familiar enferma, incluso un día dijo que su hija se iba a suicidar y la hija tiene como seis años. Mauricio al ver esto en repetidas ocasiones, más sus llegadas tarde y su indisposición, decide decirle que lo quiere mucho, que sabe que siempre puede contar con él pero que no puede seguir trabajando allá. Al día siguiente este estilista atropelló a una muchacha y esta pone en sus redes sociales que él trabaja en Mauricio Leal Peluquería, nos empiezan a escribir en Instagram y en nuestras fotos que qué clase de calidad de seres humanos contratabamos en la peluquería. Mauricio iba a tomar acciones legales con esta joven pero al final decidió no hacerlo”.

Después de esto, otro estilista le dijo a Mauricio que a final de noviembre se iría de la peluquería porque quería seguir su sueño de crear una peluquería propia.

“Mauricio estaba feliz por él, le dijo que lo que necesitara contara con él, le seguía pasando famosas, yo le dije que estratégicamente eso no estaba bien porque por eso era que la imagen de ellos era lo que era hoy en día. Incumple con su compromiso en la peluquería, empieza a llegar tarde, no lleva clientas y Mauricio decide que ya no trabaje más, esto fue aproximadamente el 27 de octubre del 2021, después de esto nos damos cuenta en la peluquería de que los dos iban a montar la competencia en sociedad, ni siquiera fueron capaces de conseguir personal sino que se fueron llevando poco a poco el personal de la peluquería”, sostuvo.

“Después los muchachos de la peluquería que se fueron empezaron a subir historias en otra peluquería y yo ya conocía cuál era, era la peluquería de Jhonier.

“Mauricio no quería dejar caer su empresa, hubo días en que llegaba a las 5:00 a.m. y se iba a las 11:00 p.m. el dolor de su espalda cada vez era peor, por jornadas tan largas de trabajo, pero él siempre quería seguir trabajando, incluso nos dijo que le agendáramos color y eso que él era alérgico al tinte.

“Mauricio estaba feliz”

Según Karen Dayana, el sábado 20 de noviembre, último día que vio con vida a Mauricio, el estilista estaba feliz porque la señorita Alemania y la Miss Teen llegaron al salón de belleza a atenderse con él.

De hecho, el lunes 22 de noviembre, día en que sucedió la tragedia, la Miss Universe Alemania, la Miss Universe Colombia y la dueña de la franquicia en el país estaban esperándolo en la peluquería para hacerse el cambio de look antes de viajar al concurso. (Jhonier Leal estaría buscando psicólogo para declararse inimputable y evadir condena)

Ese contrato, según se ha dicho, le abriría las puertas de toda la organización Miss Universe Colombia a Mauricio Leal Peluquería, lo que le daría más reconocimiento, prestigio y por supuesto ganancias.

“Ese día (20 noviembre) se iba a armar inicialmente el árbol de Navidad pero no se armó porque estaba dañado, sin embargo, ese día Mauricio nos mostró todo lo que había comprado para armarlo, que era como medio cuarto de cera (el espacio de la peluquería para realizar la depilación) lleno de adornos, también compró unas bandejas para bajar cócteles y estaba súper feliz,, tanto que le dijo al fotógrafo, Esteban Buitrago, que quería que grabara a Freddy (el chef) bajando de las escaleras con los cócteles”, relató.