La entrañable historia del parque donde cabalga Bolívar

La idea de un parque donde sentarse a charlar por las noches era redentora. Había que salir de casa para saber algo nuevo en los escaños del Camellón. Lo verde era tan atrayente para los ojos obligados a no mirar más que piedras”,

Daniel Lemaitre.

Cuatro años después, en 1896, luego de muchos meses de vigilia, el artista venezolano Eloy Palacio, quien vivía en Munich (Alemania), terminó de pulir aquel caballo que relinchaba en sus sueños. Y presentía al general Bolívar, altivo, inagotable, a punto de darle la vuelta al mundo en su caballo, mientras los incrédulos de su tiempo se burlaban diciéndole: “Allá va el culo de hierro en su caballo”.

Y la gente de la plaza compadecía al pobre escudero José Palacio, que se terminaba de beber en las esquinas de las chicherías el último peso de los ocho mil que le dejó el general en su testamento. Y algunos, al verlo borracho entre las sombras de Cartagena de Indias, creían que era un fantasma de los años de la Independencia, que aún llevaba las charreteras descosidas y alucinaba con las mujeres efímeras que aún suspiraban por el general más allá de su muerte. Los honores empezaron por los parques y el bautizo de medallas, calles, colegios y universidades. (Lea aquí: “Al Parque de Bolívar sí se le hizo mantenimiento”: Raimundo Angulo)

Todas las ciudades del país empezaron a llenarse de estatuas de Bolívar a caballo, casi con la misma proporción de lechos pequeños donde todo el mundo decía que había pasado una noche de campamento, había dormido o pasado con alguna mujer del camino que el mismo José Palacio se encargaba de planear en su intensa y delirante agenda de amores y noches de tigre. No tardaron treinta años, en 1925, para que aquel parque erigido en su memoria empezara a deteriorarse, cuando a alguien se le ocurrió retirar la reja metálica perimetral, quitar las puertas de hierro y suplantar los escaños de madera por bancas de cemento. Una noche se apagaron las fuentes y aquel encanto de aguas sonoras fue reemplazado por desproporcionadas maceteras y plantas que no resistieron la impiedad de los veranos. En 1938, el entonces alcalde Napoleón Franco Pareja no solo cercenó dos metros del perímetro del parque, sino que cambió el piso con baldosas de cemento. En 1999 el parque fue restaurado de manera integral por el entonces gobernador Miguel Raad y la Dirección de Restauración, a cargo de Fidiaz Álvarez Marín. (Lea también: Ministerio de Cultura pide detalles sobre obras en el Parque de Bolívar)

Los parques buscan dolientes

En los últimos años el Parque Bolívar ha tenido dolientes como Raimundo Angulo Pizarro, quien, a través del Concurso Nacional de Belleza, ha sido guardián del esplendor del lugar en su mantenimiento y salvaguarda. Es no solo uno de los ámbitos sagrados del Centro amurallado de Cartagena, sino uno de los ámbitos sombreados de la ciudad. Allí confluyen además para una tregua del día, los transeúntes, nativos y visitantes.

El Parque Bolívar, al igual que el Parque del Centenario, el Parque Fernández de Madrid y el Parque de San Diego, el Parque Espíritu del Manglar, el Camellón de los Mártires, requieren de los mismos dolientes amorosos y la voluntad ejemplarizante y constante de Raimundo. Después de la pandemia, los estragos de los sueños aplazados siguen minando a Cartagena. La Gobernación de Bolívar dio señales de sentido de pertenencia para seguir protegiendo los parques de la ciudad, entre ellos, el Parque Bolívar.