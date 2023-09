¡La espera acabó! Mañana se estrena la última temporada de Sex Education

Lo valioso de Sex Education es que toca temas álgidos metidos un poco entre la comedia romántica estadounidense de los ochenta y el drama británico de los sesenta y desde ahí genera conversación. “Creo que el éxito es una combinación de la honestidad con la que contamos estas historias y con la que mostramos a estos personajes y además que no usamos clichés o las típicas escenas de los dramas cómicos adolescentes. Lea: Para los amantes de ‘La Casa de Papel’ llega la precuela ‘Berlín’

Sex Education ha tocado los delicados no solo desde la producción, sino también fuera de la pantalla con paneles y conferencias en las que participa su creadora y algunos actores.

"Desde el primer episodio, el mensaje para la audiencia fue claro: no eres raro, eres único, maravilloso y no estás solo. Los siguientes episodios trataron incluso más temas, como la asexualidad, la ansiedad, el dolor, la intimidad, la religión, la homosexualidad y la accesibilidad para las personas con discapacidad", cuentan desde la producción.

Creo que alteramos las expectativas que muchas personas tenían con respecto a los personajes, los errores que cometen y la manera en que sus historias progresan. El guión es muy ingenioso y entretenido. Es una serie que no se guarda nada: es honesta, directa, cercana y está dirigida a la perfección”, dice su protagonista Asa Butterfield.

Queda la expectativa sobre si este final será el adecuado y si en ocho capítulos podrán darle el cierre que merece una serie que se ha mantenido en el top de las más vistas de Netflix. Casos se han visto y los televidentes no olvidan momentos frustrantes como los finales de Lost o Game of Thrones que no fueron los esperados y dejaron más de un sinsabor.

Por ahora, lo único claro es que se acaba Sex Education y que a la televisión le hará falta una serie como esa.