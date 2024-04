Nicole Sanchéz, la escritora cartagenera que defiende el costeñol

Nicole Sánchez Castillo

Y si le pregunto qué papel juega la Real Academia Española (RAE), ella expone con contundencia: “En la universidad hemos estudiado que la RAE es una institución que tiene origen monárquico, por eso se llama Real Academia Española. Ahora, sé que la Academia Francesa surgió porque en ese entonces querían unificar el francés en una sola variedad o dialecto, eran centralistas. La RAE también surgió con ese propósito y con todos los procesos de colonización, se puso mucho peor. Esto se explica mejor en el libro “Lingüística y colonialismo” de Jean-Louis Calvet. Considero que esta academia cumple un rol importante en el registro léxico, semántico, de memoria, pero es imposible que una institución pueda recoger todas las palabras de todos los dialectos. Y solo porque una palabra no esté ahí no significa que no sea válida”.

Y agrega: “Esto no se trata de ortografía, puntuación y todas esas estructuras que sirven para que los textos tengan unidad, orden. En el nivel léxico, de qué palabras se pueden decir o cuáles no, considero como lingüista que es algo relativo, porque por ejemplo, haiga se usa, les guste o no, se usa. Y ellos pueden incluirla o no como un arcaísmo, pero se va a seguir usando hasta que los hablantes decidan hacerlo”.