Rafael Bossio retrata a Cartagena en su cotidianidad

Bajo el título ‘Noli Me Tangere’, que significa ‘No me toques ni me retengas’, la foto de Rafael Bossio retrató una situación que refleja una parte de lo que es la ciudad: desigual, injusta y racista.

“Siempre me he hecho muchas preguntas sobre la ciudad y la cámara llegó a mí para responderlas. O tal vez es una manera de dar una respuesta que también se convierte en otra pregunta. Es como crear una posibilidad para que entre todos respondamos esas preguntas (...) La fotografía me permite ser más empático, estar más atento a lo que hace el otro, no es solo ese hecho de ir disparando tu cámara como loco, esa no es mi fotografía. Mi fotografía es escuchar, es hablar, es observar y eso se conecta muy bien con la filosofía porque si nos vamos a la antigua Grecia, el filósofo era esa persona que se sentaba en cualquier pedazo de tierra a visualizar y a observar. La fotografía es entonces una herramienta filosófica por excelencia”, reflexiona.

Este cartagenero de 35 años culminó sus estudios de Filosofía en la Universidad de Cartagena. Recuerda que tras enfrentarse a ese momento de ‘crisis existencial’ sobre qué hacer con su futuro, tomó los 450 mil pesos que le entregó su mamá para que hiciera un diplomado en Docencia Universitaria y los invirtió en una handycam. Desde ese momento Rafa no ha dejado de retratar, documentar y ponerles altavoz a los problemas e idiosincracias del Corralito de Piedra. Lea aquí: ¡Qué orgullo! Tres bolivarenses nominados a los Premios Afrocolombianos 2023

“Me interesa representar esas maneras de vivir distintas porque el problema de Cartagena es que hay un espejismo con esto de la turistificación de la ciudad, pero tú también te das cuenta de que el cartagenero tiene unas formas de vivir, va a El Coreano, se encuentra con amigos para compartir unas frías, habla de lo que pasó en su calle, se encuentra al papá de Kevin Flórez, es decir, hay unas maneras de ser cartagenero que se han invisibilizado por esta imagen de progreso que trae esa turistificación y gentrificación”, expone.