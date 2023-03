Reseña: La educación sentimental del rock

Por Juan Sebastián Lozano

Manuel Carreño es un rockero sentimental. Un rockero de corazón abierto a todos los géneros. El Punk y el New wave lo han formado, por ellos es un soldado de causas nobles, pero no desdeña lo considerado comercial o cierto rock en español que muchos no toman en serio —verbigracia, Miguel Mateos—. En su libro Por Culpa de Los Ramones, Carreño nos deja ver —y escuchar— la banda sonora de su vida, las canciones que han dejado huella en él. Relata escenas de su paso por el mundo acompañadas de letras de canciones: una especie de lado B de lo que cuenta, lo que aumenta la universalidad de la historia; lo vivido por él es lo vivido por muchos, no estamos solos. Las letras hacen que el libro sea interactivo, leemos y visitamos YouTube y Spotify; lo que parece lineal es multidimensional, el libro puede ser infinito como un disco de Pink Floyd. Un buen logro de la editorial.

Carreño nos cuenta anécdotas con su familia, con sus amigos, con sus novias y las mujeres deseadas que no pudieron serlo; y siempre las canciones ahí, para seducir, para hacer del momento algo sublime, para consolarse o para hundirse más. Pero el libro no se queda solo en historias y sentimientos, también hace un recorrido por la rumba bogotana, por bares que fueron de culto y desaparecieron; por los 80 y los 90, décadas más inocentes, tal vez, más humanas, con mayor interacción social. Tiempos que hoy recordamos con nostalgia, que tal vez fueron peores, pero con menos pantallas, de más aventura. El autor es un nostálgico y un memorioso privilegiado, y el libro funciona como un buen álbum de fotos —que imaginamos—, como un casete grabado con problemas de audio, pero que regocija.

También hay reflexión, claro, y un ataque al purismo; una crítica al dogmatismo de muchos rockeros, y a que se crean más sofisticados que los demás. “Todos los que hemos sido rockeros en algún momento de la vida sentimos que somos mejores que los demás. Es una actitud soberbia que se ha tenido por el protagonismo cultural del rock en el Siglo XX, y por el peso artístico de los rockstars... La verdad es que la música es música. Yo he aprendido con los años que escuchar determinada música no me hace superior, a cada persona lo mueve emocionalmente su género, y en vez de criticar hay que tratar de entender. Trato de entender como profesor, por ejemplo, porque a los estudiantes los convoca el reggaetón. Qué les está dando este género que el rock dejó de dar”. Me comenta Manuel, que es politólogo de profesión.