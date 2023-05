6 canciones que muestran la pasión de Diomedes Díaz por el deporte

May 26 - 00:00

Sin embargo, el seleccionado nacional no se clasificó a México y el interés por la canción se perdió. Tanto que pocas personas recuerdan esta canción.

Aquel equipo consiguió la histórica goleada por 5-0 a Argentina en Buenos Aires (1993) y llegaba a Estados Unidos con ínfulas de favorito. Sin embargo, el equipo no pasó de la fase de grupos y fue una de las grandes decepciones de ese torneo.

"Que Dios del cielo me vea y me cuide para ver el primer partido del Junior, el primer partido del Junior, con todos los colombianos en el Metropolitano narrándolo Edgar Perea", dice parte de la composición de Diomedes.

4. Regalo a Barranquilla: En 1984 Diomedes Díaz no tenía un nuevo álbum y ponía en duda su participación en el Festival de Orquestas en el Carnaval de Barranquilla. Pero por insistencia de su mánager decidió inscribirse y el día de la presentación sorprendió a los asistentes con una nueva canción que dedicó tanto a Barranquilla como al Junior, equipo del que era hincha.

5. El Escorpión: Canción de Víctor Salamanca en la que de nuevo se menciona a Barranquilla y al Junior de Barranquilla.

"Fui el domingo a Barranquilla, ajá como no, me encontré con Toño Char, ajá si señor, y cogimos pa' el estadio, ajá como no, porque el Junior iba a jugar, ajá si señor".