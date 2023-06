Armando Morelos, primer costeño director de la Vuelta a Colombia

El ciclismo de la Costa Caribe no cabe de la dicha y en especial el de Cartagena y Bolívar. Uno de sus hijos fue nombrado director general de la edición número 73 de la Vuelta a Colombia, que arranca este viernes en Yopal, Casanare.

Se trata de Armando Morelos Peña, docente, abogado especialista el derecho administrativo y expresidente de la Liga de Ciclismo de Bolívar, quien actualmente es vocal de la Federación Colombiana de Ciclismo.

Este nombramiento es histórico para el deporte de las bielas en la Costa, pues nunca antes un dirigente de esta región había tenido el honor de dirigir a la competencia ciclística más importante de Colombia y del continente americano.

“Esto ha sido grandioso para mí. Por primera vez en la historia un costeño ha sido nombrado director de la Vuelta a Colombia. Los anteriores siempre habían sido del interior del país. Creo que tuvieron cuenta mi experiencia en la organización de ocho Clásicas del Caribe, y en décadas anteriores trabajé en la organización de la Vuelta a la Costa con grandes maestros como Luis Alfonso Anaya Blanco y Luis Alfonso Romano. Este cargo es muy importante y he recibido muchas felicitaciones”, expresó Armando Morelos muy emocionado.

Sobre esta buena noticia para el deporte costeño Morelos dijo: “Fue una sorpresa. No esperaba este nombramiento y mucho menos ahora que tengo un percance de salud, pues el 9 de noviembre del año pasado me amputaron el pie izquierdo por problemas de azúcar. Esto no será impedimento para mí, ahora tengo un solo pie, pero tengo dos corazones que me impulsan a luchar y sacar adelante este reto que le ha otorgado la Federación”.

La noticia salió del seno de una reunión virtual de asamblea del Comité Ejecutivo de la Federación Colombia de Ciclismo que se efectuó el viernes anterior.