Básket Profesional: Titanes le gana primera batalla a Corsarios

Seguramente durante el transcurso de los juegos el profesor Cordovez irá haciendo los ajustes necesarios para sacarle provecho a esta buena nómina que armó Corsarios.

En otro resultado del Grupo A, Piratas de Bogotá superó a Cóndores de Cundinamarca 103-76.

Este lunes los partidos serán: Cafeteros vs. Tigrillos (12 p.m. en Cali); Búcaros vs. Motilones (8 p. m. en Bogotá); Team Cali vs. Cimarrones (8:30 p. m. en Cali).