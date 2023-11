Béisbol colombiano: cancelados partidos programados en el Édgar Rentería

La doble programación que estaba prevista para este miércoles 15 de noviembre por parte de la Liga Profesional de Béisbol de Colombia en el estadio Édgar Rentería de Barranquilla fue suspendida porque el terreno de juego de escenario deportivo no quedó apto luego del fuerte aguacero que cayó sobre Barranquilla.

Según el parte oficial del torneo, el partido entre las novenas de Vaqueros de Montería y Leones de Santa Marta que juega en Barranquilla, que inicialmente estaba previsto para las 2:00 de la tarde, fue reprogramado para las 5:00 de la tarde. Pero luego de que los expertos en el terreno observaron que el mismo no se secó lo suficiente, se optó por suspenderlo definitivamente.

Los expertos tras revisar el terreno después de la lluvia, optaron porque no se jugaran partidos en el estadio Édgar Rentería.//Cortesía.

Las razones que dio la liga para la suspensión de los juegos es que a pesar de que la lluvia cesó con tiempo de anticipación, algunos sectores del terreno no quedaron en condiciones para jugar y como muchos de los peloteros que juegan en los equipos colombianos pertenecen a organizaciones de las Grandes Ligas, se optó por no jugar u preservar la integridad física de ellos.

"La Liga Profesional de Béisbol (Diprobeisbol) informa que: debido a las fuertes lluvias que se presentaron durante el día de hoy en la ciudad de Barranquilla, y luego del concepto técnico del director de Operaciones de la Liga, los mánagers de los equipos y los umpiers, al no presentarse las mejores condiciones en el terreno para el correcto desempeño de los juegos programados para el día 15 de noviembre de 2023, Vaqueros vs. Leones a las 2:00 p.m. y Caimanes vs. Tigres a las 7:00 pm., han sido reprogramados. Así mismo, se reprograma el juego que se debió llevar a cabo el día 3 de noviembre en la ciudad de Montería, suspendido por lluvia", dice el comunicado oficial.

Según la entidad, los juegos en mención serán llevados a cabo en el estadio 18 de Junio de la ciudad de Montería, el día sábado 30 de diciembre de 2023 en doble header a 7 innings. Leones vs. Vaqueros, a las 5:00 de la tarde, y Leones vs. Vaqueros, 30 minutos después de finalizado el primer juego.