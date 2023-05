Influencer que denunció a Nairo lo llama ahora “Narco” Quintana

Ferrariman es reconocido en Andorra por publicar contenido ‘anti-ciclista’ constantemente a sus redes, pues incluso en sus videos ha intentado tirarle el carro a deportistas que se encuentra en carretera. Paret-Peintre ganó la etapa 4 del Giro de Italia, Evenepoel cede el liderato

“A mí esta gente no me gusta, no me gusta este tipo de gente en mi país (Andorra). Con los ciclistas tengo algo, no con todos, pero estas grupetas, estos profesionales que van de pro. No me gusta esta gente y lo denuncio porque nuestros políticos les han regalado nuestra nacionalidad”, ha llegado a decir.