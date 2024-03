“Convoque a Dayro a la Selección Colombia”: Hernán Darío Herrera a Lorenzo

“Primero a Dios, este logro que conseguí el día de hoy dedicárselo a mis hijas, a mi familia, a mis padres, a toda la gente del pueblo de Chicoral, del pueblo del Tolima, que desde que salí de mi pueblo siempre salí con el anhelo de ser grande, y más con esta camiseta que me ha dado todo, siempre lo soñé, dije que iba a hacer historia con esta camiseta, aquí en el Palogrande que es un fortín, siempre lo he dicho”, expresó Dayro, luego de alcanzar el récord de Galván Rey, en la victoria 2-1 de Once Caldas ante Envigado.

“Esto no para acá, tengo otro reto importante que es alcanzar a Aristizábal y Falcao... Yo siempre me propongo metas. Mi meta cada semestre es mínimo 10 goles, ahorita creo que estoy a 13 o 14 goles (de Aristizábal), yo sigo trabajando para hacer goles, porque nosotros los delanteros siempre nos proponemos hacer goles en cada partido. Ya no me propongo para este año, en noviembre o en diciembre, pero más que eso quiero celebrarlo con un título con esta institución. Aquí no es Dayro y el récord, sino el conjunto, el cuerpo técnico y lo que se merecen la hinchada y ustedes los periodistas”, insistió Dayro, quien ha dejado su sello goleador en clubes como Millonarios, Junior, Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga, entre otros. Lea aquí: Video: el cruce entre periodista provocador y el técnico Alberto Suárez

No cabe duda de que Dayro Moreno pasa por un destacado momento y, ante la inminente convocatoria de la selección Colombia que orienta Néstor Lorenzo para los amistosos ante España y Rumania, de finales de marzo, el entrenador de Once Caldas, Hernán Darío Herrera, pidió al atacante para integrar el combinado nacional.

En una rueda de prensa, el timonel del equipo de Manizales sostuvo: “Néstor Lorenzo, lo invito a que lo convoque, aquí es el goleador del fútbol colombiano, convóquelo, dele ese gusto de que él se retire con la Selección. No le estoy pidiendo mucho porque él se lo merece, ser el goleador del fútbol colombiano es un mérito, usted ha convocado a muchos de afuera, pero acá es una plaza muy buena también, tenemos cuatro estrellas. A eso lo invito profesor”.