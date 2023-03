“En mi país, si eres futbolista eres lesbiana”: exjugadora de fútbol

En Panamá todavía hay ese machismo que dice que el fútbol es para los hombres. Lastimosamente todavía vivimos en un país que si eres futbolista... eres lesbiana y eso no es así”.

Raiza Gutiérrez.

Agregó que ese estigma, con el que luchan muchas jugadoras, lleva a que los padres no apoyen a sus niñas.

Dejó claro que aunque está mejorando, la liga femenina panameña aún no permite vivir del fútbol.

“La verdad es que del fútbol femenino no se puede vivir en Panamá, hay chicas que no cobran. Igual los equipos que hacen su esfuerzo por darle algo a sus jugadoras, pero aún así no le dan un salario digno”, reconoció.