Fuertes declaraciones de Luis Quintana, padre del ciclista Nairo

Me he enterado con sorpresa del anuncio de la Unión Ciclista Internacional de una infracción por uso de tramadol. Desconozco totalmente el uso de esta sustancia y niego haberla utilizado en mi carrera”.

Nairo Quintana.

El tramadol, entre tanto, es un analgésico que se utiliza para mejorar el dolor, pero puede generar adicción cuando su uso es prolongado y produce efectos secundarios negativos para el ciclismo, como sueño y riesgo de caídas.

La UCI señaló que los análisis de dos muestras de sangre proporcionadas por el ciclista los días 8 y 13 de julio durante el Tour de 2022, revelaron presencia de tramadol. Le puede interesar: Nairo Quintana renuncia a la Vuelta España para defenderse ante el TAS

Más allá de que no está impedido para competir, pues este medicamento no se considera positivo por dopaje, el boyacense afirmó que no tenía la cabeza ni el cuerpo para hacerlo, y que sus esfuerzos los concentraría en demostrar su honestidad como corredor tras perder su sexto lugar en la Grande Bouclé.