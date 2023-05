Video: dos hinchas del Junior se fueron a los puños tras empate en Liga

Junior de Barranquilla con este amargo último empate quedó con posibilidades muy escasas de llegar a las finales, pues aunque logre vencer en la siguiente fecha a Atlético Huila, tan solo podría llegar a la línea de los 28 puntos que son insuficientes en las intensiones de clasificación. Para que pueda darse el ‘milagro’, otros equipos que luchan por entrar tendrán que perder su juegos.

Bajo este panorama puede decirse que fue una semana para el olvido para Junior, pues en medio de la misma se conoció actos de indisciplina de cinco jugadores del actual plantel. Sin duda el más grave lo protagonizó Luis ‘Chino’ Sandoval quien, por llegar alicorado a un entreno, terminó expulsado de la institución rojiblanca. ¿Lo logrará?: Junior y la opción mínima de clasificar gateando en la Liga

El entrenador al frente del equipo ‘tiburón’ señaló que las cinco ausencias de los jugadores sancionados a mitad de semana hizo que el equipo se resintiera en el importante juego ante Pereira: “Junior tuvo una semana difícil y por ahí la trasladó un poquito al partido. No fue espontáneo, no fue alegre, no tuvo cosas que se necesitaban para este partido”.

Por la misma línea, Gómez expresó que no iba a poner como excusa los problemas internos pero que en cierta medida sí pesaron: “El ambiente no era el mismo, había desilusión, tristeza por todo lo que había pasado, pero no vamos a escudarnos en eso. En la cancha se vio que no había buen ambiente”.

“En Manizales teníamos una nómina completa y trabajada, hoy es una nómina de mucho remiendo, que no era lo que veníamos trabajando en los partidos de local. El equipo que salió a la cancha no fue capaz de resolver las cosas porque no estaba cómodo, puede ser por lo de la semana o por los cambios de posición. Cuando Junior pierde el orden no se ve bien”, terminó.