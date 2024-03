Juegos de exhibición: Arroyo y Urshela se van de hit

A 5 días para comenzar la temporada del béisbol de las Grandes Ligas con el juego entre Dodgers de Los Ángeles y Padres de San Diego en Seúl Corea (20 de marzo) y a 13 días de arrancar en Estados Unidos (28 de marzo), los juegos de exhibición entraron en la recta final.

Los peloteros colombianos que están mostrando sus habilidades en la pretemporada con sus respectivos equipos, tuvieron acción el miércoles y además fueron protagonistas.

Michael Arroyo, de los Marineros de Seattle, disparó un imparable en la victoria de su equipo ante los Dodgers de Los Ángeles 8-1.

Arroyo le conectó un sencillo a su compatriota Nabil Crismatt durante su turno al bate.

El cartagenero entró a jugar como segunda base en el sexto inning en reemplazo de Josh Rojas y se fue de 2-1.

Arroyo promedia ofensivamente .286(7-2), con 0 extrabases, 0 anotadas, 0 impulsadas, 1 base por bolas recibida y 2 ponches en 6 juegos.

Entre tanto el barranquillero Nabil Crismatt, de los Dodgers entró como relevista en el séptimo episodio, trabajó 0.2 entradas, no permitió carreras, admitió 1 imparable (Michael Arroyo), no regaló boletos, 0 ponches y no tuvo decisión.

Nabil Crismatt ha lanzado 5.1 entradas, 5 carreras permitidas (5 limpias), 6 imparables, 5 bases por bolas otorgadas, 6 ponches, efectividad 8.44, sin victorias ni derrotas en 6 juegos desde el bullpen.