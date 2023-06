Lucas González, el cachaco cartagenero que la rompe como técnico

“Alcancé a jugar Segunda División en Australia, pero no me dio para jugar en la Primera División. Paré y comencé a estudiar Educación Física en Australia, quería una carrera que estuviera relacionada con el fútbol”, comenta.

“Soy bogotano, pero Cartagena siempre ha sido mi casa, cuando estaba pequeño mi papá tenía una cabaña en Punta Arena, al frente de Castillogrande. Cuando mis padres se separaron me fui a vivir a Cartagena con mi mamá varios años. Estudié en el colegio Británico, jugué fútbol en un equipo llamado Juventus”, dice Lucas, quien tiene 41 años y siempre soñó con jugar fútbol profesional, lo que finalmente no sucedió.

“Quería regresar a Colombia para dirigir en el fútbol profesional. Sabía que tantos estudios me ayudarían a que me vieran de una forma diferente. A finales de 2020 hice una capacitación para entrenadores de Nacional y fue ahí en donde me ofrecieron entrar como entrenador de fútbol formativo de los verdolagas”, recuerda Lucas.

Sus sueños

Ya dio un primer paso al dirigir en Colombia, ahora le sigue estar al frente de un equipo grande como Millonarios, América, Nacional o Junior y después dirigir en Europa. “Solamente Pacho Maturana ha dirigido en Europa como primer entrenador. Mi ilusión es dirigir en las grandes ligas de Europa y también estar al frente de una selección Colombia”.

Ama a Cartagena

Es casado con Gina Mendoza, una cartagenera que vivía en el barrio Santa Clara y con la que tiene dos hijas.

Al preguntarle qué significa Cartagena en su vida, él responde: “Lo es todo, tengo mis mejores recuerdos, crecí en Punta Arena cuando allá no había luz ni agua. Mi niñez me la pasé allá, siempre quise estar en Cartagena, me siento más costeño que cualquiera , me identifico con la cultura de allá, mi mamá vive allá y voy muy seguido”