¡Ojo al dato!: Los deportistas de Cartagena entrenan con miedo

Los deportistas aficionados y profesionales tienen miedo. Los asesinatos tienen aturdidos y hasta desconcentrados a quienes nos representan con valentía y mucho talento en diferentes disciplinas en el país.

En Cartagena, los jóvenes entrenan con temor y mucha angustia, cada vez son más los casos de atracos que se reportan y registran en los distintos escenarios deportivos, en donde no hay ningún tipo de seguridad.

Giselly Landázuri, uno de los grandes referentes de los últimos tiempos del atletismo en Bolívar, agregó que: No más violencia, Dios nos guarde y proteja a todos”. Caimanes inició el camino hacia el título número 13 en Colombia

Landázuri aseguró que “es muy insegura la zona de los escenarios deportivos, solo nos sentimos tranquilos cuando estamos adentro del mismo. Hay miedo cuando caminamos rumbo al escenario. Luego salimos y nos toca irnos en grupo para evitar ser atracados. Se esconden en los arbustos para atracarnos o para masturbarse. Queremos ir a entrenar sin miedos, solo queremos hacer deporte y no terminar siendo víctimas de la violencia”.

Andrés Jiménez, campeón mundial de patinaje, agrega que a los entrenamientos asiste con mucha desconfianza, no se siente seguro.

“Algunas veces me toca salir a montar bicicleta y la verdad me da mucho miedo, todo lo que se está presentando en Cartagena es lamentable. Aquí no se puede salir con nada en la mano ni en el bolso. No hay paz para entrenar, eso perturba nuestras mentes, estamos muy expuestos a que nos pueda suceder algo en cualquier momento porque no hay garantías de nada en la ciudad”, agregó Jiménez.

Carlos Mario Cortés, presidente de la Liga de Fútbol de Bolívar, recalcó que: “la intolerancia, la falta de gobernabilidad y de autoridad tiene a Cartagena muy aturdida. En el fútbol aficionado a diario roban a los deportistas. Hoy hay que permanecer encerrados en la casa porque ningún sitio es seguro en esta ciudad”.

Cortés afirmó que este fin de semana se inició una campaña en las diferentes canchas de fútbol de Cartagena. “Con carteles nos quisimos hacer sentir en los partidos que se disputaron, el llamado es a la no violencia, a la paz, al respeto por la vida y la integridad de todos, en especial la de los niños. Las autoridades deben garantizar la seguridad de todos en Cartagena. Ya no aguantamos más esto que estamos viviendo”, comentó.

Otro golpe

Tras el asesinato de la joven patinadora de 11 años, Alejandra Llorente y de su padre Jaime, perpetuado el pasado jueves por un sicario, Yesus Cabrera, cartagenero que milita en Junior se pronunció en sus redes. “Hasta dónde ha llegado la violencia en Cartagena. SOS”, escribió Cabrera en twitter.

Yesus recientemente también recibió un duro golpe, tras la perdida de Samuel Espinoza, más conocido como El Chamo, un exfutbolista y dirigente deportivo al que quería como un hermano.

Campo Elías Terán Jr, destacado comentarista deportivo cartagenero, también se pronunció: “mientras tanto el Alcalde de Cartagena cazando peleas como se la ha pasado en toda su administración y la ciudad a la deriva”.

“No es justo”, escribió en su muro de Instagram, el exgrandes ligas, Dilson Herrera.