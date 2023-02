¿Por qué Julio Teherán será un hincha más de Colombia en el Clásico Mundial?

Pese a tener toda la intención y anhelar vivir este momento, Teherán no estará con la Tricolor.

“Tomar decisiones es de las cosas más difíciles para el ser humano, esta ha sido una de las más difíciles en mi carrera y la de no poder acompañar a mi equipo en el Clásico Mundial de Béisbol. No fue nada fácil, no hay orgullo más grande que representar al país que amas, pero los compromisos familiares y profesionales me lo impiden”, escribió Teherán vía Instagram.