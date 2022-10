Video: La historia de ‘Rafa’ Guerra, el relator que nunca pierde la fe

Otra faceta

En el Noticiero Popular se aparta de lo deportivo, ya que en este rol busca soluciones para la comunidad. Es un periodista polifacético.

“En esta faceta de periodismo general, creo que me ha ido bien, aquí me conecto con la gente”, expresó Guerra Herazo, quien asegura que no tiene pensado incursionar en la política, ya que otros directores de este noticiero fueron elegidos como alcaldes de Cartagena (Manolo Duque y Campo Elías Terán).

“No quiero ser alcalde, no es mi intención, no está dentro de mis prioridades, pues soy feliz narrando”, aseveró el popular ‘Rafa’.