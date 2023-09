Vuelta a España: Sepp Kuss dice que “Ha sido un desafío más mental que físico”

El estadounidense Sepp Kuss (Jumbo Visma), virtual ganador de la Vuelta, empezó a verse con opciones de vestir la roja en Madrid después de la etapas del Tourmalet y de la crono de Valladolid y destacó que “ha sido un desafío más mental que físico”. Junior y Nacional protagonizan este domingo el clásico de fecha

“Empecé a creer en la victoria final después de la etapa del Tourmalet y tras la contrarreloj. En la crono pude hacer un rendimiento 10 veces más de lo esperado. También en el Tourmalet, donde me encontré con mucha confianza, así como en los días siguientes”, explicó.

Kuss (Durango, Colorado, 29 años) ha completado la temporada de grandes siendo gregario, pero en la Vuelta el ayudante habitual se convirtió en el líder del equipo.

“Vine siendo un gregario. No llegué a Barcelona con la idea de ganar. Pero ahora estoy en esta posición, he descubierto cosas sobre mi mismo, mis capacidades en las grandes vueltas, y me gustaría intentarlo más veces. Tengo claro que debo seguir con mi función de gregario”, dijo.

La opción del Jumbo de apostar por Kuss para la general fue una decisión que salió de una reunión con los directores del equipo, Roglic y Vingegaard.