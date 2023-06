Con este cálculo matemático puedes sacar el valor de tus primas de junio

Este beneficio también se le debe pagar, por ejemplo, a las personas que cumplen sus labores por días, aunque el cálculo que se hace para esto es diferente. Desde la expedición de esta ley, esta prestación social se ha visto expuesta a diferentes reformas que lograron que cualquier trabajador con independencia de modalidad de vinculación y de tiempo de servicios, pudiera recibirlo. En ese sentido, tanto trabajadores públicos, como privados e independientes, tienen derecho a recibirlo.

¿Cómo calcular cuánto debe recibir de prima?

Según la Ley 1788, debe realizar las cuentas así:

- Tomar el salario base.

- Multiplicarlo por 180 el tiempo laborado de un semestre.

- Dividirlo por 360.

1.117.172 x 180 / 360 = $558.586

No olvide que debe tener en cuenta, además, que por ley los días de vacaciones, incapacidades y licencias remuneradas entran dentro de las cuentas y también suman a la hora de pagar la prima, mientras que los días de licencia no remunerada no se contabilizan.