¿Sabe cuándo aplica, para su caso, el alza en los arriendos en 2023?

Conocida la cifra de inflación de 2022 en Colombia, que fue del 13,12%, la más alta en 23 años, para millones de colombianos que viven en inmuebles arrendados en zonas urbanas, esa será la cifra máxima que le podrán aumentar el arriendo. (Lea aquí: 22 % de las viviendas en Bolívar se arriendan).

Según lo afirmó Karina Reyes, presidente de la Federación de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas), “este incremento es de alto interés para la población colombiana pues más del 35% de las viviendas en el país están alquiladas. El incremento del canon incide no solo sobre las familias que viven en arriendo sino sobre los propietarios de las viviendas que en un 85% pertenecen a los estratos 1, 2 y 3 y, a falta de pensión u otros ingresos adicionales, devengan su sustento de dichos alquileres”.

Ya sabemos que hasta el 13,12% será el porcentaje en que se puede incrementar el canon de arrendamiento, pero la clave es en saber a partir de cuándo se hace efectivo el alza.

“El incremento sólo podrá ser aplicado cuando se hayan cumplido los 12 meses desde la firma del contrato y así en cada renovación o prórroga”, precisa Fedelonjas, tal como se establece en el artículo 20 de la Ley 820 de 2003.

¿Cuánto mueven los arriendos?

“El mercado de los arriendos en Colombia asciende a 27,12 billones de pesos anualmente y la mayoría de las viviendas en alquiler se concentran en los estratos 1, 2 y 3”, agregó la presidente de Fedelonjas quien también recordó que “muchos propietarios apenas se están empezando a recuperar pues, aunque durante la pandemia rebajaron cánones, tuvieron que pagar sus obligaciones como créditos, impuestos y gastos habituales como impuestos y reparaciones”.

No obstante, aclaró que “los arrendamientos no necesariamente se incrementan automáticamente en enero sino cuando el contrato cumple 12 meses de haberse firmado o a partir de la última renovación o prórroga y que el aumento definido es legal siempre y cuando “éste no supere el 1% del valor comercial del inmueble o de la parte de él que se encuentre arrendada, respetando el máximo del 2% del valor catastral del mismo”.