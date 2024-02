Petro en la Vitrina de Anato: “Tiquetes aéreos tienen precios de monopolio”

Dijo que una de las metas del Gobierno es reemplazar divisas petroleras y carboneras, por divisas del turismo. Defendió la campaña ‘Colombia, el país de la belleza’, de la que dijo no es una campaña marginal y que implica comunicación a todo dar. Esa campaña tiene que ampliarse, hacerla más eficaz”.

Tasas de interés

Durante su intervención, el jefe de Estado volvió a insistir en que la tasa de interés sigue estando muy arriba en términos reales y la gente en Colombia se endeuda para pasear y lo piensa cuando la tasa de interés esta al nivel que hoy tenemos. “Hay que bajar la tasa de interés. No hay razón ya, porque la excusa era la inflación, que está bajo control”.

Petro insistió en que el país debe vivir de la producción y no de la extracción, de la producción en el sentido moderno de la palabra, no del siglo XVIII o XIX, que debe ser agraria y porque hay hambre. (Lea aquí: Gobernación de Bolívar invita a ‘redescubrir’ al departamento en Anato).

Cartagena, en el Top 10

Cartagena, Bogotá y San Andrés (Playa de San Luis) fueron reconocidos entre los mejores destinos del mundo según Tripadvisor, uno de los sitios web de turismo para viajeros más importantes a nivel internacional. Los tres destinos colombianos estuvieron dentro del Top 10 en la categoría Best of the Best de los Travelers Choice Awards, gracias a la votación de los turistas internacionales.

Los turistas destacan de Cartagena su casco histórico, sus playas y arquitectura colonial.