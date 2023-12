La historia tras el mito más popular sobre las mayúsculas

La RAE lo explica mejor: “Teniendo en cuenta que la finalidad de las reglas de acentuación gráfica es señalar inequívocamente cuál es la sílaba tónica de la palabra -esto es, dónde recae su acento prosódico-, se entenderá que no haya motivos para dejar de aplicar dichas reglas cuando se utilizan las mayúsculas. La pregunta no debería ser si hay que escribir con tilde las mayúsculas, sino qué razones podría haber para no hacerlo”.

Antes de cumplir la promesa que hice en el título, y por si las moscas: las mayúsculas sí se tildan. Las tildes no son un “lujo” y muchas veces determinan el uso o significado de una palabra, por lo que no podemos simplemente prescindir de ellas por escribir en mayúscula.

La misma RAE explica cómo habría comenzado a extenderse la falsa creencia de que las mayúsculas no se tildan.

Resulta que las antiguas máquinas de escribir mecánicas no permitían situar limpiamente la tilde sobre las mayúsculas, “de modo que el acento gráfico hería el cuerpo de la letra, ensuciando el texto”.

Intentando evitar este efecto antiestético, en los textos escritos a máquina era cada vez más frecuente prescindir del acento gráfico en las mayúsculas.

“Curiosamente -sigue la RAE-, ese trato excepcional a las mayúsculas se hacía extensivo de forma injustificada a las trazadas a mano, donde el inconveniente mecanográfico no existía, llegando a convertirse en lugar común afirmar que no hacía falta tildar esas letras en ningún caso. No obstante, como puede comprobarse revisando publicaciones antiguas, esa pauta no se aplicaba como norma en los textos impresos, pues las imprentas contaron siempre con tipos diferentes para mayúsculas con tilde y sin ella. Lee además: Consejos de redacción: la clave para aprender a tildar de manera adecuada

“El uso de modernos sistemas de composición y edición de textos permite, desde hace décadas, escribir con entera comodidad la tilde sobre las mayúsculas, de manera que carece de toda justificación hoy no aplicar las reglas de acentuación gráfica a las palabras así escritas en cualquier soporte o circunstancia. La ortografía académica nunca dio carta blanca para ello”.