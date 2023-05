Oído Absoluto: La nota que marca genialidad

¿Qué es y cómo se detecta?

El oído absoluto es la capacidad de identificar las notas musicales al momento de escuchar un sonido sin necesidad de recurrir a una referencia auditiva previa, es decir, a un instrumento, indica el experto. Una persona con esta habilidad puede reconocer, por ejemplo, en el sonido de una sirena las notas que lo componen, sin la condición de acudir al instrumento para constatarlo.

Al oído absoluto también se le ha denominado “oído perfecto”, y se considera un regalo de la naturaleza. Generalmente los llamados a descubrir este don en un músico naciente son los profesores a cargo de su formación. “La afinación que presente esa persona será una señal inicial, toda vez que el instrumento más perfecto en la música es la voz”, agrega Giovanni Vallejo. Un ejercicio muy usual para determinar el oído absoluto es presentarle a la persona notas sin que tenga el instrumento en el plano visual, incrementándole la dificultad poco a poco hasta llegar a los acordes, para lo cual identificará todo sin problema. (Vea además: Conozca 10 herramientas de Inteligencia Artificial)

Hay dos teorías que se han desarrollado con el tiempo con respecto a esta condición. La primera se enfoca en que mediante el aprendizaje iniciado a temprana edad, con interacción permanente con la música y los instrumentos se puede lograr, toda vez que adapta al oído para identificar sonidos, no obstante, no son muchos los casos que puedan dar crédito a esta conjetura. Esta capacidad auditiva se adquiere por genética y no a través del tiempo y mediante academia, además es poco frecuente, por lo que se estima que solo 1 de cada 10 mil personas la tienen y en su mayoría han de ser artistas.