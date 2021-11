Señales para identificar un trastorno alimenticio

Atracones de comida: ocurren cuando se come de manera impulsiva, incluso estando llenos. Sentirse incómodo es lo único que frena. Los sentimientos de culpa, vergüenza y angustia suelen aparecer después del atracón, que con frecuencia causa aumento de peso y obesidad.

Atento a las señales

Las señales y síntomas varían dependiendo del trastorno alimenticio.

¿Has tenido episodios de ingesta compulsiva de alimentos?, ¿comes muy rápido y en cantidad excesiva, incluso cuando estás lleno o no tienes hambre? o ¿has llegado a sentirte avergonzado o culpable por tu alimentación? Si ante estas preguntas tienes respuestas positivas, podrías estar sufriendo de atracones.

Y si además de estas señales has empezado a hacer actividad física más de 3 o 4 horas al día, te has provocado vómitos o has consumido laxantes o diuréticos después de comer, porque sientes culpa y remordimiento, y a como dé lugar quieres acelerar el tránsito de los alimentos por tu organismo, podrías padecer bulimia nerviosa.

El NIH indica que “con el tiempo, la bulimia nerviosa causa problemas de salud como inflamación y dolor de garganta crónico, glándulas salivales inflamadas en el área del cuello y la mandíbula, esmalte dental desgastado y dientes cada vez más sensibles y con caries (causado por la exposición al ácido del estómago cada vez que vomita), Erge (enfermedad por reflujo gastroesofágico) y otros problemas gastrointestinales; deshidratación severa por la purga y desequilibrio electrolítico, por niveles demasiado bajos o demasiado altos de sodio, calcio, potasio y otros minerales, lo que puede provocar un derrame cerebral o un ataque al corazón”.

Mentir sobre la ingesta de alimentos, por ejemplo, decir que ya comiste cuando no lo hiciste; sentir la necesidad compulsiva de contar la cantidad de calorías que contiene cada alimento que consumes, pesarte todos los días porque te aterra subir de peso, o pensar cosas como “parezco una vaca” o “estoy demasiado gordo o gorda”, cuando te han dicho que estás muy delgado o delgada, son otras señales de alerta. Puede leer: Los trastornos alimenticios pueden atacar a cualquier edad.

Significa que tu imagen corporal está distorsionada, como sucede en los casos de anorexia nerviosa, y con el tiempo, esta “causa problemas de salud como baja densidad ósea (osteopenia u osteoporosis), anemia leve, pérdida muscular y debilidad, cabello y uñas finas y quebradizas, piel seca, manchada o amarillenta, crecimiento de vello fino en todo el cuerpo, estreñimiento severo, presión arterial baja, respiración y pulso lento y sensación de frío todo el tiempo debido a una baja en la temperatura interna del cuerpo”, asegura el NIH.

Así mismo, sentirse débil o mareado y cansado todo el tiempo, infertilidad, daño a la estructura y función del corazón, daño cerebral y falla multiorgánica.

El NIH advierte: “La anorexia nerviosa es el menos común de los tres trastornos alimenticios, pero a menudo es el más grave. Tiene la tasa de mortalidad más alta de cualquier trastorno mental”. Algunas personas con este trastorno mueren de complicaciones por inanición, otras por suicidio, así que jamás pases por alto una señal de baja autoestima relacionada con la percepción de tu imagen corporal.

¿Te gustaría recibir en tu celular las noticias más importantes del día? Da clic aquí y escríbenos a Whatsapp.