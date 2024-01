Actor de ‘Rigo’ resultó herido durante un robo en Bogotá

Además de narrar el incidente, Restrepo aprovechó para solicitar consejos sobre cómo reducir la hinchazón del golpe, expresando su sorpresa ante su reacción impulsiva en ese momento tenso. Lea aquí: Habló la cuñada de Rigoberto Urán sobre su familia en la novela

En una publicación posterior, el actor agradeció el apoyo recibido de sus seguidores: “Gracias a todas las personas que me escribieron, estoy mucho mejor, me puse todo lo que me recomendaron. Hoy es un nuevo día y aquí vamos”. El incidente generó preocupación entre los fans de Emmanuel Restrepo, quienes expresaron su solidaridad y deseos de pronta recuperación para el actor.