Habló la cuñada de Rigoberto Urán sobre su familia en la novela

La producción, que fue meticulosa con los detalles, le permite a los televidentes centrarse en los hechos reales alrededor del ciclista, que ha cautivado a todos con su esencia y carisma, y a su familia. Con la salida de 'Yo me llamo' de la televisión colombiana, la telenovela ha aumentado en el rating nacional.

En la vida real, Michelle es la segunda de tres hermanas, Marcela y Luisa, y que en la novela cuentan que tiene una sola hermana y que la esposa del protagonista es la menor.

Luisa Durango conversó con el medio colombiano Pulzo sobre el papel que interpreta la actriz Elizabeth Chava (Sofía Durango). La menor de las hermanas es la directora general de Helados Tonny SAS y es la encargada de las relaciones públicas de Rigoberto Urán.

“Es la historia de Rigo, no de la familia de Michelle. Si se hiciera de los Durango, creo que tanto Marcela como yo estaríamos representadas. En realidad, Sofía es una mezcla entre Marcela y yo. No representa netamente a ninguna. Porque no somos arquitectas ninguna de las dos. Es más, la representación de una hermana que la acompañará o la verdad desconozco qué pretendía quien escribió la historia”, aseguró en la conversación.

Asimismo, contó que las personas que la ven en la calle se acercan a ella y a su hermana para tomarse fotos con ellas.

“Es que en realidad la gente asume que como Sofía es mayor que Michelle, es Marcela, pero no, no representa a ninguna de las dos. Eso me ha parecido muy loco, cuando estoy con Michelle le piden fotos a ella y también a mí porque soy la hermana menor”, concluyó.