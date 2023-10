Cada vez peor: “Bruce Willis no habla, ni lee. No tiene alegría de vivir”

“Lo que hace que su enfermedad sea tan alucinante es que si alguna vez has pasado tiempo con Bruce, sabes que no hay nadie que tenga más alegría de vivir que él. Amaba la vida y simplemente adoraba despertarse cada mañana y tratar de vivir la vida al máximo”, señaló el escritor.

El guionista reveló que debido a los avances de la enfermedad, el actor de 68 años ya no puede comunicarse de forma fluida: “Él no es totalmente verbal. Solía ser un lector voraz y ahora ya no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no están disponibles para él y, sin embargo, sigue siendo Bruce. Cuando estás con él, sabes que es Bruce y estás agradecido de que esté ahí; pero la alegría de vivir se ha ido”. Lea aquí: Esposa de Bruce Willis habla de su demencia: “es duro para la familia”

Willis y su familia tomaron la decisión de hacer pública su lucha contra esta enfermedad para crear conciencia y ayudar a otros pacientes a enfrentarla y obtener un diagnóstico preciso.

La demencia frontotemporal es causada por un grupo de trastornos que gradualmente dañan los lóbulos frontal y temporal del cerebro. Estos daños provocan alteraciones en el pensamiento y la conducta. Los síntomas pueden incluir comportamientos inusuales, problemas emocionales, dificultad para comunicarse, desafíos en el trabajo y problemas para caminar. Lea aquí: “Es agresivo y no me reconoce”: mamá de Bruce Willis sobre su demencia

En septiembre, la esposa del actor aseguró que el avance de la enfermedad es tal, que ella no está segura si en este momento Willis es consciente de su estado de salud.