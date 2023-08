Dani Álvarez reveló que tiene complicaciones con su pie derecho

La exreina de belleza y presentadora Daniella Álvarez es una de las personalidades más reconocidas en la farándula criolla, saltó a la fama tras haberse convertido en Señorita Colombia en el año 2011 y representar al país en el concurso de Miss Universo; sin embargo, a mediados del 2020 tuvo que enfrentar una dura prueba, pues le tuvieron que amputar su pierna izquierda por un problema de salud.

En esa época, Daniella presentó una isquemia que impedía el paso de sangre a su pie, tras realizarse varias cirugías, los médicos le encontraron una masa extraña en su abdomen que le causaba mucho dolor y finalmente tuvo que someterse a la amputación de su pierna izquierda. Aunque Daniella siempre se ha mostrado bastante fuerte, parece que la vida le ha puesto otra prueba en su camino, ya que hace poco reveló en sus historias de Instagram que al parecer no podría volver a mover su pie derecho.

El anuncio lo hizo luego de que se realizara una electromiografía que sirve para medir la actividad eléctrica de los músculos y los nervios para saber qué tanto puede utilizar alguna extremidad. “Llegó la hora de contarles cómo está el asunto. Resulta que la semana pasada me hice un examen que se llama electromiografía, que debía esperar seis meses después de mi isquemia para saber qué expectativas podía tener de mi pie derecho, que me quedó caído y la isquemia lo afectó en su máxima expresión y muy difícilmente podrá moverse bien“, contó la presentadora. Lea aquí: Daniella Ávarez y su extraña experiencia: “Yo sí he visto un ‘alien’”