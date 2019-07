‘El Adiós’ de Francy, artista de música popular que suena fuerte

La música popular sobrepasa las fronteras de las regiones del país. Hoy en día por toda Colombia se cantan rancheras, carrileras y corridos y eso se debe a la popularidad que ha venido teniendo el género.

Eso se ve en Francy ‘la Voz’, cantante vallecaucana con más de 25 años de carrera, que se viene con el sencillo ‘el Adiós’, un tema para despedirse de esos amores traicioneros y que causan daño. La canción es un hit en todo el país.

‘El Adiós’, que ya cuenta con video oficial, es la que encabeza un álbum de 17 canciones de la artista. El video es grabado en Medellín y ya cuenta con más de 12 millones de reproducciones en YouTube.

¿Por qué esta canción?

“Bueno, porque es la canción objetivo de este trabajo y aunque hay muchos más temas esta es la que más le gustado a mis seguidores”, comenta Francy, quien además de Colombia ha promocionado sus canciones en países como España y Ecuador donde ha tenido una acogida muy grande.

Expectativas

“Espero que la sigan cantando mucho más, que las chicas se apropien de ella y me tomen como punto de referencia en sus vidas. Que se empoderen y luchen por sus sueños. Espero llegar mucho más lejos, no solo con esta canción, sino con todas las que he grabado”, añade la vallecaucana.

A futuro

La artista está invitada a ser parte de una producción de Fox Televisión como actriz de una novela, además de tener una próxima gira por Ecuador y estar en la búsqueda de nuevas canciones.

Referencias

Francy desde muy pequeña se da cuenta de su talento como cantante y desde entonces tiene como referentes a Helenita Vargas, Rocío Durcal, Juan Gabriel y sobre todo a su papá, quién es cantante y compositor de música popular. Como dato curioso, la cantante es amante del buen cine.