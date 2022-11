El artista Alejandro González Rodríguez habla de su profesión y la fundación Hope vs Cancer

Muchas personas consideran que la piel es un lienzo y este artista urbano comenta que los tatuajes son más que una decoración. Para él, los tatuajes son una forma de iniciar conversaciones y generar cambios. Asimismo, afirma que los tatuajes tienen el poder de conectar a las personas y recordarles que comparten la humanidad. (El coreógrafo Micho Valdes comparte consejos y habla del sueño que no ha cumplido)

Apasionado por los murales y tatuajes

A Alejandro González Rodríguez le gusta dibujar desde pequeño y algo que no ha cambiado es la inspiración que recibe de las personas y lugares que lo rodean. Según comenta el reconocido artista urbano, estuvo rodeado de arte desde los 8 años porque su padre también se desenvolvía en este ámbito.

Comenzó su carrera pintando lienzos y pronto se dio cuenta de que quería que su arte llegara a más personas, por lo que empezó a desenvolverse en el arte urbano con murales en su ciudad natal. A sus 15 años realizó su primer tatuaje a su padre usando una máquina casera.

Ahora con mucha más experiencia y una lista de celebridades entre sus clientes, Alectattoos –como lo conocen mayormente en las redes sociales– tiene la posibilidad de aconsejar a personas que quieren vivir del arte.

Cuando se le preguntó sobre qué requisito considera necesario para ser un buen diseñador y/o tatuador, respondió que: “Ser bueno leyendo a las personas, poder ver un poco más allá de lo que te dicen, eso es muy importante para poder darle al cliente justo lo que quiere.”

Por otro lado, comenta que con respecto al acto de tatuar en sí, se necesita de paciencia y confianza en sí mismo para no desesperarse en esa etapa en que el tatuaje luce horrible. “Es importante no dejarte envenenar por tus propios pensamientos. El mejor consejo que me han dado desde que tatúo es “disfruta el proceso”.

Según la experiencia de este artista urbano, el proceso de creación siempre tiene momentos que pueden causar ansiedad pero si se mantiene la mente calmada, todo fluye de forma natural y sin sentirse forzado.

Alectattoos tiene una rutina al momento de tatuar y se basa en pasar el rato con el cliente antes de empezar a tatuar.

“Establecer algo así como una amistad para hacer el proceso más cómodo y personal”, dijo.

Cabe destacar que el artista urbano y su tienda 90 Miles Tattoo Studio realizan un evento anual como forma de colaborar con la sociedad. En este evento recaudan dinero para donarlo a la fundación Hope vs Cancer, una fundación que ayuda a niños con cáncer.

Según comenta Alejandro González Rodríguez, escogieron dicha fundación por su visión y por la forma en que están conectados al mundo del tatuaje, ya que suelen hacer tatuajes temporales para divertir a los niños. Esta actividad funciona como un “pinta caritas” renovado. Este artista comparte más sobre su trabajo en sus cuentas en Instagram @alectattoos y @90milestattoos.