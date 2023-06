“Estaré a su lado”, esposa de Dani Alves tras denuncia por abuso sexual

Después de cinco meses en la cárcel, el deportista brasilero rompió el silencio ante los medios de comunicación por medio de una entrevista en la que negó haber abusado de una joven en el baño de una discoteca en Barcelona.

Las declaraciones del exjugador recorrieron el mundo y en esa misma entrevista con el medio La Vanguardia, Dani Alves mencionó a su esposa, la española Joana Sanz. El brasilero afirmó que ella es a la única persona a la que le debe pedir perdón por todo lo sucedido.

“Lo primero que quiero hacer es aprovechar esta entrevista para pedir perdón a la única persona a la que tengo que pedir perdón, que es mi mujer, Joana Sanz. La mujer con la que me casé hace ocho años, con la que sigo casado, y con la que espero seguir viviendo toda mi vida”, sostuvo Dani Alves. Lea aquí: “Eres mi putita”: Dani Alves a su presunta víctima antes de violarla

“La ofensa es pública y ella merece esas disculpas públicas. Le agradezco todo lo que está haciendo por mí. La quiero y este tiempo en prisión he pensado mucho en nuestro matrimonio”, concluyó.

Después de conocer las declaraciones del jugador, la modelo española Joana Sanz volvió a aparecer en el foco de la polémica y decidió pronunciarse por medio de sus redes sociales para “dar fin con los rumores y mentiras”. Por medio de las historias de su cuenta de Instagram, la modelo española afirmó que está cansada de los medios de comunicación: “Quiero hablar una cosa, estoy muy cansada. Yo no he dicho que no me importe más Daniel. No he dicho que quiera alejarme de él. Nada más he dicho que no me importa lo que digan los medios de comunicación”.