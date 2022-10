Fiorella del Mar Posada Porto es Bolívar en Teen Universe Colombia

Fiorella cuenta que desde los 14 años ha querido participar en un certamen de belleza, pero sentía que no estaba en las condiciones físicas adecuadas para el certamen, así que comenzó a trabajar en sí misma, fue al gimnasio y logró bajar 10 kilos en 3 meses de mucha constancia, enfocada siempre en sus objetivos personales. Le puede interesar: Fotos: Faylin Rodríguez Franco es la nueva Miss Teenager Colombia

“Estaba bastante gordita y le comenté a mi mamá que quería participar en un certamen de belleza y ella, que siempre me ha apoyado en todas mis decisiones, me dijo que sí y que trabajaríamos en mi estado físico para eso. Así que me inscribí en un gimnasio e inicié mi proceso para poder sentirme segura de participar en un certamen de belleza”, contó Teen Universe Bolívar.

Además, Fiorella asegura que una de las cosas que más le afectan personalmente son las injusticias, por esta razón quiere estudiar Derecho, para así poder ayudar a quienes la necesiten.