¿Infidelidad? La esposa de Will Smith habla de su romance con un rapero

¡Las redes sociales están encendidas! Todo esto a raíz de la más reciente edición del programa de Jada Smith, “Red Table Talk”, donde esta vez estuvo conversando con su esposo, el famoso actor, Will Smith.

La pareja, que se casó en 1997, es una de las más admiradas del mundo, sin embargo más de uno sufrió un ataque al corazón cuando la misma Jada le confesó frente a frente a Will, que había tenido una relación con un rapero, en un momento difícil de su matrimonio. Todo se remonta a hace un par de semanas cuando el mismo August Saldana, revelara públicamente que tuvo una relación sentimental con la esposa de Will Smith mientras estaba casada. Incluso el músico confesó que en aquel entonces tuvo una conversación con el mismo Will. “En realidad, me senté con Will y estuvimos hablando de la transformación de su matrimonio en una unión como compañeros de vida... y me dio su bendición”, aseguró Saldana.

Tras todo el escándalo que se generaron por las declaraciones del rapero, Jada afirmó que contaría su verdad en su espacio en Facebook y así lo hizo.