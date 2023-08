Jurado de ‘Yo Me Llamo’ responde a las duras críticas que recibe por su edad

Recientemente, Amparo Grisales fue invitada al programa matutino de Caracol Televisión ‘Día a Día’, en el que compartió consejos que la ayudan a mantener su apariencia y cómo su dieta vegetariana ha influenciado positivamente en su salud y vitalidad.

Aprovechó la oportunidad para responder a todos los que arremeten contra ella por su apariencia y edad. Además, envió un claro mensaje a quienes piensan que sus comentarios pueden afectarla.

“No es lo que la gente piensa, que yo ‘¡No acepto la vejez!’. No, mi amor, vejez es deterioro. No me importan los que me hacen bullying. Yo soy invisible, invencible e invulnerable a todas las discordias humanas”, aseguró la actriz con respecto a las controversias generadas. Lea aquí: ¿A Luisa Fernanda W le cae bien Amparo Grisales? esto dijo sobre la actriz