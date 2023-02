La gran ovación a Carlos Vives en los Grammy

Con una enérgica y colorida presentación acompañado por su reconocida banda La Provincia, puso a todo el público a bailar al ritmo de sus exitosos temas “La Gota Fría” y “Pa’ Mayte”. Para su estelar actuación contó con una orquesta, instrumentos típicos de la música colombiana, y estuvo acompañado de sus músicos y coristas, que viajan siempre junto a él. Vives creó uno de los momentos más memorables de la ceremonia y demostró una vez más el orgullo que siente por sus raíces transmitiendo esa pasión al público presente, que se levantó de sus asientos para bailar y ovacionar al ídolo colombiano. (Lea aquí: Encanto celebró en el preshow de los Grammys)

Su álbum nominado a esta edición de los Grammy, “Cumbiana II”, fue elegido por la Revista Billboard como uno de los mejores álbumes latinos del 2022. Este es el segundo álbum surgido de la exploración expansiva e inédita de Carlos Vives, para hacer música moderna a partir de sonidos percutivos y melódicos de la ancestral Colombia, que está en los orígenes y la evolución de la cumbia, la convergencia de ritmos y culturas que él define simbólicamente como “todo lo que somos”. El disco fue galardonado con dos Latin Grammy 2022 en las categorías “Mejor Canción Pop/Rock” por “Babel” junto a Fito Páez y “Mejor Álbum Tropical Contemporáneo”.

Por otra parte, el álbum de la película “Encanto”, en donde Vives colaboró con el tema “Colombia, Mi Encanto” recibió 3 Premios Grammy en las categorías “Best Compilation Soundtrack for Visual Media”, “Best Score Soundtrack for Visual Media” y “Best Song Written for Visual Media”.

Este 2023, Carlos Vives celebra treinta años de carrera artística, que comenzó con el lanzamiento de la memorable serie de televisión que protagonizó, inspirada en la vida y obra del inmortal Rafael Escalona y que llevó su carrera a otro nivel en los años 90. Este año, el artista reunió al inigualable acordeonero Egidio Cuadrado y La Provincia para grabar nuevamente las canciones de Escalona y próximamente lanzará el álbum “Escalona: nunca se había grabado así”. Iniciando un año emotivo lleno de celebraciones, este próximo jueves, 9 de febrero lanzará el primer sencillo titulado “La Historia”.