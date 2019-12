Las separaciones de famosos más sonadas de 2019

Aunque el artista nunca reveló la razón de la ruptura, Sandra confirmó, en ese momento, que no sabia que su matrimonio estaba en proceso de divorcio. Sin embargo, tiempo después se les ha visto muy cercanos con sus hijos, por lo que se presume que llevan una relación cordial.

“Les cuento a ustedes porque soy de Bucaramanga y Vanguardia siempre me ha apoyado en mi carrera. No voy a dar detalles ni hablaré con otros medios de comunicación. Le quiero pedir a todos mis seguidores mucho respeto para mi familia y para mí. Es un momento difícil, pero mi familia siempre ha sido y será mi prioridad”, comentó Jessi Uribe.

Fue uno de los divorcios más sonados de 2019, pues luego de 12 años de matrimonio el cantante y su ex, Sandra Barrios, confirmaron su ruptura en agosto.

El 2019 fue un año lleno de nuevos amores y felicidad para muchos famosos, sin embargo, para otros este año no fue de mucho éxito a nivel sentimental, pues por diversos motivos tuvieron que separarse y darle la bienvenida a la soltería.

En el clip aclaró que el divorcio no tiene nada que ver con terceras personas, teniendo en cuenta que hace varios meses un medio venezolano habló de una supuesta infidelidad con la modelo Melany Millé, pues habían sido vistos en unos premios y un concierto en Bogotá.

El reconocido ex integrante de ‘Chino y Nacho’ se separó luego de 5 años de matrimonio de su esposa Inger Mendoza, con quien tiene 3 hijos.

Finalmente, la visita de Andreina Fiallo, ex del deportista, y sus hijos revolucionaron las redes, pues varios aseguraron que podría haber reconciliación, sin embargo, el tema no transcendió.

El primero en mencionar este tema fue ‘Lo sé todo’, medio para el que Sara trabajó por un tiempo, que afirmó que la pareja no estaba bien y que él seguía en Brasil mientras ella vive en Colombia con su hijo. Luego el 28 de noviembre estas especulaciones sonaron más cuando no vimos a Guarín en el cumpleaños de la madre de su pequeño Jacobo.

Lo que más llamó la atención fue que Norman no se quedó atrás con las publicaciones y también compartió una imagen diciendo: “Sé el fondo de pensiones de tu vida, no el de las personas que te rodeen”, que de inmediato causó revuelo en redes entre sus seguidores que relacionaron el mensaje con su ruptura.

La primera en hablar del tema fue Lina quien dijo que “su prioridad no es el amor sino su carrera como actriz y sus proyectos” y días después cerró con la frase: “A veces es necesario estar solo”, lo que alimentó las especulaciones.

La pareja, que compartía constantemente fotos y videos juntos, no dio declaraciones de su separación pero varias publicaciones lo confirmaron.

7. Ariadna Gutiérrez y Cedric Gervais

La exreina y el dj francés Cedric Gervais, anunciaron su compromiso en febrero, pero en marzo ella misma confirmó que el matrimonio se canceló tras un año de relación.

(Ariadna Gutiérrez y Cedric Gervais habrían cancelado su boda)

Los rumores de la separación comenzaron cuando seguidores de la pareja se percataron que la sucreña había borrado la foto de su compromiso con Cedric, que fue el pasado 27 de febrero, y hasta se dejaron de seguir en Instagram.

Aunque se dijo que la ruptura habría sido porque la exreina no estaba conforme con los regalos que Cedric le daba, pues no “estaban a su altura” o no eran “tan caros”, ninguno de los se pronunció para confirmar o desmentir.

Actualmente, Ariadna parece estar soltero y sigue con su exitosa carrera de modelaje.