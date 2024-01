Marcelo Cezán besó a Sofía Vergara: “Ojalá se acuerde de mí”

“Se me fueron las luces”: Geraldine Fernández admite que no participó en ‘El niño y la garza’

Por otro lado, el actor y presentador colombiano, Marcelo Cezón, contó que en diálogo en la emisora ‘Bésame Colombia’ que había besado a Vergara en una escena en la producción de Televisa ‘Acapulco: cuerpo y alma’, donde interpretaban a Irasema y Enrique.

“No tengo una relación, ni una amistad con Sofía Vergara, pero sí trabajamos juntos hace 30 años en una novela de Televisa llamada Acapulco: Cuerpo y Alma donde hicimos pareja y hubo escenas de besos”, dijo Marcelo.

Aunque los besos fueron en el ámbito profesional, los actores no compartieron momentos íntimos en la vida real.

“Yo me besé con Sofía Vergara en la novela, no en la vida real. Allí éramos pareja. Ojalá se acuerde de mí y no me deje en ridículo, qué tal le diga: ‘Hola, Sofía, ¿te acuerdas de mí?’, y me diga, ‘¿tú quién eres?’”, comentó Cézan, entre risas.

Si Sofía olvidó, Marcelo recuerda claramente aquel momento y tiene videos para comprobar, porque no todos tienen el privilegio de haber besado a Sofía Vergara, actriz de Hollywood.