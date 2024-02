“No me quiero morir”: presentadora de Caracol sufre grave accidente

“Yo les decía a ellos por favor llévenme a una clínica, se los ruego. Les decía no me quiero morir, yo tengo un hijo”, narró la presentadora a Caracol Ahora.

Lo más preocupante es que el motociclista se dio a la fuga y la dejó gravemente herida en el pavimento. “El tipo de la moto le quitó con brusquedad el casco y se voló, cogió la moto y se escapó. Ella quedó en el piso. Por fin llegó una ambulancia, pero no la subieron porque no había SOAT que respondiera por ella”, narró la madre de Sarmiento.

En su cuenta de Instagram, la presentadora comparte varias reflexiones sobre su accidente y espera que las autoridades encuentren al conductor de la motocicleta.

“Siempre me muestro fuerte, pero por estos días no es así, me duele todo y no puedo estar sola. La saqué barata con ese accidente de tránsito, era para no estar contando el cuento”, expresó.