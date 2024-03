¿Qué hacía Yadira, la ex de Chepe Fortuna, en La casa de los famosos?

La dinámica de congelados sigue y los famosos demuestran lo mucho que necesitan de sus seres queridos. El turno fue para Trujillo, que venía de tener conflictos con varios de sus compañeros por temas de convivencia y había manifestado querer irse del reality para volver a su realidad. No obstante, la llegada de la talentosa actriz, le devolvió las fuerzas para seguir luchando por la razón por la que aceptó ser parte del programa de RCN. Lea aquí: Video: El cartagenero ‘Alfredo Redes’ se quiere ir de La casa de los famosos

Susana entró a la casa para darle ánimos a su pareja y dialogó con las presentadoras Cristina Hurtado y Carla Giraldo. Aseguró que sintió muchos nervios y que los minutos se pasaron muy rápido. La actriz entró sería, algunos sostuvieron que estaba brava, pero, en realidad, no fue así, deseaba encontrar rápido a Trujillo. Lea aquí: El cartagenero Alfredo Redes protagonizó fuerte pelea con Omar Murillo

Para muchos televidentes y seguidores de la novela, no entró Susana Rojas, sino Yadira Cienfuegos, con paso firme, segura de lo que quería, a su novio Julián Trujillo y lo encontró.

“Yo dije entro y lo busco en la sala, si no me devuelvo a buscarlo en las habitaciones; tanto que cuando me dijeron que iba a entrar a la casa, pensé en ponerme unos tenis para correr y encontrarlo rápido”, dijo Rojas.

Asimismo, pese a que la actriz le dijo lo que Julián lo que necesitada oír, añadió que le faltó más cosas por contarle: “Imagínate, uno se aprende el parlamento para la novela... Yo dije, anoche, voy a escribir para tenerlo claro y que no se me olvide nada, pero eso no pasó”, dijo Susana. Lea aquí: Karen Sevillano: “El hombre debe mantener a la embarazada cinco años”

Además, manifestó que le alegra que su novio esté al lado de personas como Martha Isabel Bolaños, Mafe Walker e Isabella Santiago, grupo que denominaron como ‘galáctico’.