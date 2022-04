Rihanna disfruta recta final de su embarazo

Llevar la cuenta del tiempo no es precisamente el fuerte de Rihanna, y eso se puede aplicar para el embarazo que ella ha compartido bastante con el mundo. (Rihanna espera su primer hijo con el rapero A$AP Rocky)

“¿Planear? No diría planear”, dijo a la revista Vogue sobre su próxima maternidad. “Pero definitivamente no era algo que no estuviera planeando. No sé cuándo ovulo o ese tipo de (grosería). Simplemente nos divertimos. Y después ahí estaba en la prueba (de embarazo)”.

Ahora, en su tercer trimestre de embarazo, la estrella musical y empresaria de moda y belleza no se ha ocultado bajo ropa holgada de maternidad desde que ella y su novio A$AP Rocky anunciaron a finales de enero que esperaban un bebé con una sesión fotográfica invernal en las calles de Nueva York. Desde entonces Rihanna ha ido a las semanas de la moda de Milán y París con toda una variedad de prendas de vestir para presumir su pancita.

Si se encuentra con prendas que no se habría puesto antes de su embarazo, dijo Rihanna, no las considera ahora.